ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" ، يوم الأربعاء ، في محافظة السويداء وريفها جنوبي سوريا، إلى أكثر من 250 مابين قتيل وجريح.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نقلاً عن مدير صحة السويداء قوله ان الحصيلة ارتفعت اليوم إلى 215 قتيلاً و180 جريحا بعضهم في حالة حرجة نتيجة الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" في السويداء وريفها".

من جهتها، ذكر موقع (الوطن أون لاين) ان حصيلة المجازر التي ارتكبها "داعش" في قرى ريف السويداء الشمالي والشرقي ارتفعت في المدينة إلى 216 قتيلا وعشرات الجرحى.

واشار الموقع الى ان "تقرير الطبيب الشرعي في المشفى الوطني بالسويداء أكد أن جميع القتلى الواصلين من قرى الريفين الشمالي والشرقي تعرضوا لطلقات في الرأس، ما يعني أن الإرهابيين قاموا بالتسلل إلى القرى فجرا وقاموا بتصفية المدنيين وهم نيام".

بدوره، أفاد (المرصد السوري لحقوق الانسان) بمقتل أكثر من 180 شخصا من مدنيين ومقاتلين محليين جراء هجوم واسع تخللته عمليات انتحارية لتنظيم "داعش " في السويداء .

وتعد الحصيلة من بين الأكبر إجمالا في سورية جراء هجمات التنظيم الذي خسر غالبية مناطق سيطرته في العامين الأخيرين.

وشن تنظيم "داعش" فجر الاربعاء هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء و قرى ومناطق تقع شرقي و شمالي المحافظة.

واستخدم المسلحون في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية، عقب تمكنهم من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.

وتزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حيث تحدثت انباء ان النظامي تصدى لمحاولات تسلل التنظيم الى هذه القرى.

وتشير بعض التقديرات إلى مقتل نحو 25 مسلحا من تنظيم "داعش" على أطراف المقرن الشرقي في ريف المحافظة وبلدة دوما في الريف الشرقي والمجبل بين دوما والمتونة.