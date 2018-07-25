اعتبر الرئيس بشار الاسد، يوم الاربعاء، ان الهجمات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب سوريا تدل على محاولة دول داعمة للارهاب إعادة بث الحياة في التنظيمات الإرهابية لتبقى ورقة بيدهم يستخدمونها لتحقيق مكاسب سياسية.

وذكرت صفحة (رئاسة الجمهورية) عبر حسابها على (فيسبوك) ان الاسد اعتبر، خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له، أن هذه المحاولات الدولية " لن تنجح إلا في هدر مقدرات شعوب هذه الدول وسفك المزيد من الدماء البريئة".

وشن تنظيم "داعش" فجر الاربعاء، اعتداءات وهجمات وتفجيرات في مدينة السويداء وريفها، اسفرت عن مقتل واصابة اكثر من 250 مدنيا، في حصيلة تعد من بين الاكبر خلال الصراع الدائر في سوريا.

من جهته، دان مبعوث الرئيس الروسي العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة السويداء، وأكد أن هذه الهجمات الوحشية تؤكد "صحة المسار الذي تنتهجه الدولة السورية في مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تطهير كامل الأراضي السورية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية دانت، في وقت سابق اليوم، الهجمات التي وقعت في محافظة السويداء التي أودت بحياة العشرات، ووصفتها بـ"العمل الاجرامي"، مشيرة الى انم احصل دليل على ان الارهابيين يشعرون بحتمية الهزيمة فيلجأؤون الى العنف.

وجرى خلال لقاء الاسد والمسؤول الروسي بحث التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث اشاد الاسد بقيام موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وأكد الأسد "حرص دمشق على عودة جميع أبنائها، وأنه ومن هذا المنطلق فقد رحبت سوريا بأي مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج لأن ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق عودتهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ، في 18 تموز،عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

ودعت الحكومة السورية مؤخراً المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم بسبب الحرب إلى العودة لوطنهم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق من "الإرهابيين".

كما جرى بحث التحضيرات الجارية لعقد الجولة العاشرة من لقاء أستانا في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل، وتم التأكيد مجددا على "أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين دمشق وموسكو في مختلف المجالات".

وكانت وكالة (نوفوستي) أفادت، نقلا عن مصدر مطلع، بان النظام السوري وافق على المشاركة في لقاء سوتشي المقبل .

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري.