افادت مصادر اعلامية الاربعاء عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح جراء تفجيرات استهدفت مدينة السويداء وهجوم استهدف قرى في الريف الشرقي والشمالي للمحافظة.



واشارت بعض المصادر الى سقوط 50 قتيل و78 جريح جراء التطورات الامنية في المحافظة.:

بدورها, قالت سانا أن انتحاريا إرهابيا فجر نفسه في منطقة السوق بمدينة السويداء ما تسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المواطنين.

وأضافت سانا ان الجهات المختصة لاحقت وقتلت إرهابيين انتحاريين من “داعش” يرتديان حزامين ناسفين قبيل تفجير نفسيهما في المناطق السكنية بمدينة السويداء.

وفي وقت لاحق أفادت سانا بأن الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي لاحقت أحد إرهابيي “داعش” وقضت عليه في منطقة المسلخ بحي الجلاء في مدينة السويداء.

وفي سياق متصل بينت سانا أن وحدات من الجيش العربي السوري تصدت لهجوم نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” على منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكى بريف السويداء الشمالي وأوقعت بينهم عددا كبيرا من القتلى.

ولفت الى ان وحدات من الجيش بالتعاون مع الأهالي طوقوا مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت إلى قرية الشبكي شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.

وذكرت سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع الأهالي قضت على إرهابيين من “داعش” كانوا يحاصرون الأهالي في قرية رامي شرق مدينة السويداء بنحو 15 كم.

ولفتت سانا الى ان أهالى قرية دوما تمكنوا من القضاء على 12 إرهابيا من “داعش” خلال تصديهم للهجوم على البلدة.

وكانت مصادر اعلامية اشارت الى ان ثلاث انفجارت هزت مدينة السويداء بالتزامن مع هجوم ارهابيي داعش على بعض القرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي.

واوضحت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان الانفجارات المسموعة داخل مدينة السويداء ناجمة عن تفجير انتحاريين تابعين لداعش لانفسهم

ولفتت المصادر الى وقوع هجوم على قرى طربا - الكسيب - ام رواق - الشريحي - سعنة في ريف السويداء الشرقي من عناصر تابعة لتنظيم داعش.

كما اشارت المصادر الى قيام تنظيم داعش بشن هجوم على قرى المتونة والسويمرة بريف السويداء الشمالي الشرقي.

سيريانيوز