الفيفا يعلن رسمياً لائحة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب للعام 2018 اخبار الرياضة شارك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا عن قائمتي المرشحين العشرة للفوز بجائزتي أفضل لاعب ومدرب في العالم للعام 2018.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وضمت القائمة لاعبي منتخب الديوك كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، وتقدم المدرب الفرنسي ديدييه ديشان لائحة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب بعد قيادته منتخب فرنسا إلى اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعد 1998.



كما ضمت قائمة المرشحين المصري محمد صلاح والمرشحين التقليديين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وعلى عكس الأعوام العشرة الأخيرة التي تقاسم فيها ميسي ورونالدو الجائزة، إن كانت بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول من 2010حتى2015 أو قبل وبعد تلك الشراكة، تبدو المنافسة في2018 محتدمة لاسيما بعد تتويج فرنسا بطلة للعالم على حساب كرواتيا.



والملفت أن قائمة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018، خلت من اسم أغلى لاعب في العالم، النجم الدولي البرازيلي، نيمار دار سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو.



وفيما يلي قائمة اللاعبين العشرة المرشحين: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفين دي بروين، الفرنسي أنطوان غريزمان، البلجيكي إيدين هازارد، الإنجليزي هاري كين، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكرواتي لوكا مودريتش، المصري محمد صلاح، الفرنسي رافائيل فاران.



دخل المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2018، لأول مرة في تاريخها، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل مدرب للعام.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم، وجاءت على النحو التالي:



الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الكرواتي زلاتكو داليتش، قاد منتخب بلاده، لأول مرة في تاريخه، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم ، الفرنسي ديديه ديشامب، قاد منتخب "الديوك" فرنسا، إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم 2018.



الإسباني بيب غوارديولا، قاد فريق مانشستر سيتي إلى الظفر بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، وكذلك التتويج بكأس الرابطة، الألماني يورغن كلوب، قاد فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر فيه أمام ريال مدريد (1-3)، الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، حصل مع منتخب الشياطين الحمر على المركز الثالث لبطولة كأس العالم.



الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الذي أحرز معه لقب بطولة الدوري الأوروبي، الإنجليزي غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اكتفى بالمركز الرابع مع "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا، الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، حقق العملاق الكاتالوني تحت قيادته الثنائية المحلية، بفوزه بلقب بطولتي الليغا وكأس الملك، الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الذي توج تحت قيادته بلقب دوري أبطال أوروبا، ثلاث مرات على التوالي. سيريانيوز 2018-07-25 06:16:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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