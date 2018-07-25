الفارس عمر حمشو يتوج بلقب بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز اخبار الرياضة شارك

توج الفارس عمر حمشو بلقب بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز للفئة العليا التي جرت منافساتها بنادي باسل الأسد للفروسية في الديماس بريف دمشق بمشاركة واسعة لأندية الجيش والشرطة ودمشق و تيم سبيرت و جمناي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء الفارس محمد جوبراني بوصافة الفئة العليا تاركا المركز الثالث لقتيبة الدغلي وحل ليث العلي أولا بفئة 130سم تلاه محمد جوبراني ثم جواد نظام وجاءت الفارسة بشرى الأسد في المركز الرابع و الفارسة جودي نظام في المركز الخامس.



وأسفرت فئة 120 سم عن فوز ليث العلي بالمركز الأول وحلت الفارستان شام الأسد وبشرى الأسد بالمركزين الثاني والثالث على التواليوكان المركز الرابع للفارسة آية حمشو و الخامس للفارسة نجلا السمير بينما ذهب المركز الأول لفئة 105 سم لفوق 16 عاما لأحمد المصري وحلت الفارسة غزل سليمان ثانية و جاء أحمد ملط ثالثا و سلمان سليمان رابعا.



ولاعمار تحت 16 عاما ضمن فئة 105سم كانت الصدارة من نصيب أحمد المصري وحل وسيم زنداقي ثانيا و شروق المصري ثالثة اما فئة 80سم فحسمت صدارتها شروق المصري تلاها علي مهنا ثم حازم المصري. سيريانيوز 2018-07-25 05:42:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق