ضحايا بانفجارات في السويداء وهجوم على قرى بالريف الشرقي والشمالي للمحافظة الاخبار المحلية شارك

أفاد التلفزيون السوري الاربعاء عن مصرع 38 شخصا واصابة العشرات بجروح جراء تفجيرات استهدفت مدينة السويداء وهجوم استهدف قرى في الريف الشرقي والشمالي للمحافظة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا بدورها, افادت مصادر اعلامية ان ثلاث انفجارت هزت مدينة السويداء بالتزامن مع هجوم ارهابيي داعش على بعض القرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي. واشارت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان الانفجارات المسموعة داخل مدينة السويداء ناجمة عن تفجير انتحاريين تابعين لداعش لانفسهم ولفتت المصادر الى وقوع هجوم على قرى طربا - الكسيب - ام رواق - الشريحي - سعنة في ريف السويداء الشرقي من عناصر تابعة لتنظيم داعش. كما اشارت المصادر الى قيام تنظيم داعش بشن هجوم على قرى المتونة والسويمرة بريف السويداء الشمالي الشرقي. يتبع

2018-07-25 05:29:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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