قال المتحدث باسم التحالف الدولي الجنرال الفرنسي فريدريك باروسو، الثلاثاء أن الحملة العسكرية ضد "داعش" في سوريا ستستمر لشهرين أو ثلاثة على أقل تقدير.

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ونقلت وكالة نوفوستي عن باروسو عبر دائرة تلفزيونية من مقر البعثة الفرنسية في بغداد ان "الأمر لا يعدو كونه مسألة سياسية بحتة.. إن هدف البعثة على كافة المستويات، هو إلحاق الهزيمة بداعش", مضيفا "ماذا سيكون بعدها، هذا أمر يجب التوصل فيه إلى قرار.. نحن سنستمر في عملياتنا القتالية لشهرين أو ثلاثة على أقل تقدير، بعدها ستكون هناك قرارات جديدة".

وتابع الجنرال باروسو، على أن من المهم بالنسبة لبلاده، ضمان عدم تمكن مسلحي داعش من تنظيم صفوفهم وشن الهجمات خارج أراضي سوريا والعراق.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسية منذ العام 2014 عملية عسكرية في سوريا والعراق ضد عناصر تنظيم داعش.

يشار الى ان الحكومة السورية ترفض عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".