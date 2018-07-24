نفت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء الأنباء حول رفض إسرائيل اقتراحا روسيا لإبعاد القوات الإيرانية في سوريا مسافة 100 كم عن الحدود مع إسرائيل.

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ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين قوله "هذه التقارير لا تطابق الواقع.. أستطيع التصريح بمسؤولية، أن محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت بناءة للغاية".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ، في وقت سابق، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، تطرقا خلال زيارتهما إلى إسرائيل لتواجد القوات الإيرانية في سوريا, مشيرا الى ان مسألة إبعاد القوات الإيرانية مسافة 100 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية كانت حاضرة من بين المسائل الأخرى التي تطرق إليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته إلى إسرائيل.

واضاف كوجين، إن "القيادة الإسرائيلية قدرت عاليا الجهود الروسية لإنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي من سوريا، والذي ينطوي على سحب كافة التشكيلات المسلحة غير السورية من هذه المنطقة".

وتابع المسؤول الروسي "وفي الوقت نفسه، للأسف، فإن الأمريكيين، الذين نوقشت معهم تفاصيل وظيفة منطقة خفض التصعيد المذكورة، لم يفوا بوعودهم التي قطعوها بفصل المعارضة المسلحة السورية عن الجماعات الإرهابية المسلحة (داعش) و( جبهة النصرة ).. وهذا أجبر الجيش الحكومي السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، إلى القيام بعملية عسكرية لإزالة بؤرة النشاط الإرهابي في المناطق المحاذية لهضبة الجولان".