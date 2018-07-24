أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن الطائرة السورية هي التي اخترقت اتفاقية الفصل معنا، مؤكدا في الوقت ذاته ان اسرائيل سبق وحذرت من اختراق أجوائها وأراضيها.

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واوضح نيتنياهو، على صفحته الشخصية على "تويتر" انه "حددت أنظمتنا الدفاعية الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو السوري، أقلعت من مطار (تي فور)، واخترقت الأجواء الإسرائيلية، وهو انتهاك صارخ لاتفاقية الفصل بينا وسوريا، الموقعة في العام 1974"، مشيرا الى انه "سبق وأطلقت تحذيرات بعدم اختبار قوتنا، وعدم اختراق أجوائنا، ولا من الأرض".

وكان الجيش الإسرائيلي، أطلق يوم الثلاثاء، صاروخ باتريوت لاعتراض مقاتلة سوخوي قادمة من الأراضي السورية، فيما قال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان الطائرة خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم الاثنين، عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.

ودفعت الاحداث الميدانية في الجنوب السوري والعمليات العسكرية التي شنها الجيش النظامي منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

ويأتي ذلك ظل توتر على الحدود بين سورية وإسرائيل، حيث شنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية منها ايرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون، كما اعترضت عدداً من الطائرات القادمة من الاراضي السورية، وسط تهديدات من قبل مسؤولين اسرائيليين بالتصدي لأي محاولة لانتهاك حدودها.