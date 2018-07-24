قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف, يوم الثلاثاء, أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، تطرقا خلال زيارتهما إلى إسرائيل لتواجد القوات الإيرانية في سوريا.

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ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية، عن أوشاكوف قوله ان "مسألة إبعاد القوات الإيرانية مسافة 100 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية كانت حاضرة من بين المسائل الأخرى التي تطرق إليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته إلى إسرائيل".

وأعاد أوشاكوف إلى أذهان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 الجاري، الذي ناقشا خلاله كافة المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، مشددا على أن "كل ما تبع ذلك من خطوات، بما فيها زيارة لافروف وغيراسيموف إلى إسرائيل، يأتي تنفيذا لمخرجات هذا اللقاء".

وكان نتنياهو، قال في 12 الجاري قبيل مغادرته موسكو بأن إسرائيل لا مشكلة لديها مع الرئيس بشار الأسد، ولا تعارض استعادة سيطرته على سوريا حال إبعاد الإيرانيين من البلاد.وكان لافروف وغيراسيموف قد عقدا الاثنين اجتماعا في القدس الغربية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا، وضمان الأمن على طول الحدود الإسرائيلية، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر رفيع المستوى، أن إسرائيل رفضت عرضا روسيا لإقامة حزام أمني بعرض حوالي 100 عن الحدود الإسرائيلية الشمالية، مطالبة بعدم وجود أي قوات إيرانية على كامل الأراضي السورية, مشيرا إلى أن إسرائيل تصر على أن تكون سوريا خالية من الصواريخ طويلة المدى، وكذلك على إغلاق كافة المنشآت التي تنتج فيها صواريخ.

وجرت في الآونة الأخيرة سلسلة مباحثات ولقاءات بين المسؤولين الروس والإسرائيليين تركزت حول الوضع في جنوب غربي سوريا.