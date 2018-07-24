أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لدى الولايات المتحدة إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا وهي تكمن في بدء التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين, وذلك ردا على تصريحات مسؤول امريكي تحدث فيها عن استحالة التعاون مع روسيا بشان اللاجئين.

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف, في تصريحات صحفية, إنه "من الناحية الموضوعية، لم تبق هناك أي أسس قانونية لمواصلة العسكريين الأمريكيين عملياتهم في سوريا".

وتابع المسؤول الروسي انه "في هذه الحالة لدى القوات الأمريكية إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا، تمكن في الانضمام إلى التعاون بين روسيا والقيادة الشرعية للدولة السورية بشأن العملية التي تهدف إلى المساعدة في عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم".

وأضاف كوناشينكوف "إن لم ير القائد الحالي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إمكانية لمثل هذا التعاون، فالحل الأفضل هو تجنب عرقلة عملية السلام والبدء بسحب القوات الأمريكية من أراضي سوريا على وجه السرعة".

تصريحات المسؤول الروسي جاءت ردا على تصريح قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل لقناة "أي بي سي" الأمريكية، تحدث عن استحالة التعاون مع روسيا حول عودة اللاجئين إلى سوريا بسبب "دعمها المستمر لنظام الرئيس بشار الأسد"، حسب قوله.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن روسيا قدمت للولايات المتحدة مقترحات حول تنظيم العمل لعودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان.

يشار الى ان روسيا اسست في الفترة الأخيرة مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا.