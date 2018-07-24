سقط ضحايا أطفال مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلحة في ريف حماه الجنوبي.

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وذكرت وكالة (سانا) ان "عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون ضمن الأراضي الزراعية في قرية موسى الحولة جنوب حماة انفجرت قبل إخراجهم إلى شمال سوريا، تسبب بمقتل 3 أطفال واصابة آخر بجروح".

وتعمد التنظيمات المسلحة الى زرع الألغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا جراء انفجارها.