أعلن مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، عن استعادة الجيش النظامي السيطرة على 21 قرية وبلدة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وافاد المصدر، في تصريح لوكالة (سانا)، ان الجيش النظامي تابع عملياته القتالية في المنطقة الجنوبية ضد تجمعات ونقاط انتشار وتسلل المجموعات الإرهابية".

واشار المصدر الى ان "العمليات القتالية اسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن تحرير 21 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة وهي المهير والرفيد ورسم الحسن والحيران الشمالي والحيران الجنوبي ورسم عزرائيل ورسم البنيان ورسم زعرورة وغدير البستان وأبو قليعة وأبو تينة والمعلقة والجبيلة والمدورة وأبو الخشان وأم اللوقس والمهيوبة والمشيدة والبصة والبكار والبكار الشرقي”.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.