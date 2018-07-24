سقط أكثر من 150 مابين قتيل وجريح، يوم الثلاثاء، جراء نشوب حرائق الغابات طالت العاصمة اليونانية ، في أسوأ كارثة تمر بها البلاد.

حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب العاصمة اليونانية أثينا، الـ60 قتيلا، فضلا عن أكثر من 150 جريح.

وافادت وسائل إعلام يونانية، نقلاً عن مسؤولين يونانيين ان حصيلة حرائق الغابات في اثنيا بلغت 60 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً، مشيرين الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وتسبب الحريق في تدمير حي ماتي بالكامل تقريبا، بحسب تقارير اعلامية.

وبواسطة قوارب مطاطية صغيرة، أنقذ الصيادون وخفر السواحل أكثر من 700 شخص من الشواطئ والنتوءات الصخرية بعد أن لجؤوا إليها خوفا من النيران.

وقضى الآلاف من الأشخاص الليلة في سياراتهم أو في قاعات رياضية أو في الهواء الطلق. وتمت السيطرة على معظم الحرائق خلال الليل بعد أن هدأت قوة الرياح، كما شاركت طائرات ومروحيات في إخماد ألسنة اللهب عند الفجر.

وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة العاصمة أثينا ، فيما قطع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس زيارة إلى البوسنة والهرسك عائدا إلى اليونان، وأشار إلى أن بعض الحرائق ربما تكون قد بدأت بفعل فاعل.

وطلبت الحكومة اليونانية من الدول الأوروبية الأخرى إرسال طائرات مروحية وأفراد من مكافحي الحرائق لمواجهة النيران.

وأرسلت إيطاليا، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا مساعدات في شكل طائرات، ومركبات ومكافحي حرائق، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة المحتمل، فسيكون هناك سباق مع الزمن للسيطرة على النيران.

ويشار إلى أن هذه هي أسوأ حرائق غابات تتعرض لها اليونان منذ 2007، عندما قتل عشرات من الأشخاص في شبه جزيرة بيلوبونيس.

سيريانيوز