نفت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، مشاركتها في عملية اجلاء عدد من مسعفي "الخوذ البيضاء" من سوريا إلى الأردن، عن طريق إسرائيل، الأحد الماضي.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريحات للصحفيين، نشرتها وسائل اعلام، إن "الأمم المتحدة ليس لها علاقة بمسألة نقل أكثر من 420 ناشطا من منظمة "الخوذ البيضاء "من سوريا".

واعرب المسؤول الاممي عن "الامتنان للأردنيين الذين بكرمهم وحسن ضيافتهم استقبلوا 422 سوريا".

وتم منذ يوم الاحد، إجلاء دفعة من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأسرهم إلى الأردن عبر إسرائيل ، كبادرة إنسانية، حيث تحدثت الحكومة الاردنية انها استقبلت 422 من عناصر المنظمة فقط، على أن يعاد توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

ووافقت فرنسا وكندا وبريطانيا والمانيا على استقبال عدد من مسعفي منظمة "الخوذ البيضاء"، بعدما تم إجلائهم من سوريا إلى الاردن، لتوفير الحماية لهم.

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ ايام مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية لحمايتهم من الخطر، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

ودانت الحكومة السورية عملية إجلاء "الخوذ البيضاء" واعتبرتها عملية إجرامية نفذتها إسرائيل وأدواتها.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.