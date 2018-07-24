يعتزم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا المشاركة في اجتماع سوتشي المقبل بصيغة أستانا حول سوريا المزمع عقده أواخر الشهر الجاري.

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ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مكتب دي مستورا قوله ان "المبعوث الأممي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع أستانا من قبل الدول الضامنة، وقبل الدعوة".

وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن "فريق من خبراء الأمم المتحدة سيشارك كعادته لتقديم المساعدة الفنية للضامنين، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين".

وكانت وكالة (نوفوستي) أفادت، نقلا عن مصدر مطلع، بان النظام السوري وافق على المشاركة في لقاء سوتشي المقبل .

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا في سوشي الروسية يومي 30 و 31 الشهر الجاري.