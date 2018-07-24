أعلنت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية مارايا زخاروفا، يوم الثلاثاء، ان عناصر "الخوذ البيضاء" ، في نظر السوريين، متورطة في "اعمال اجرامية" وتلفيق روايات بشأن هجات كيماوية في سوريا.

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واشارت زخاروفا، في حديث لقناة "روسيا-24"، الى ان "السوريين يعتبرون عناصر "الخوذ البيض" مجرمين، ويجمعون على ارتباطهم بالجماعات الإرهابية والمسلحة".

ولفتت المتحدثة الروسية، إلى أنها "تتفهم بالكامل مسوغ السلطات والناس البسطاء في سوريا، لتجريم "الخوذ البيض"، حيث لم يمارس هؤلاء سوى فبركة الاستفزازات بشكل إجرامي في وقائع تم إثباتها".

ويأتي ذلك عقب إجلاء دفعة من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأسرهم إلى الأردن عبر إسرائيل ، كبادرة إنسانية، حيث تحدثت الحكومة الاردنية انها استقبلت 422 من عناصر المنظمة فقط، على أن يعاد توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا، في عملية ادانتها الحكومة السورية واعتبرتها إجرامية نفذتها إسرائيل وأدواتها.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا مراراً اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.