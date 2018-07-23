أجرى رئيس الوزراء سيرغي لافروف مباحثات، يوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتينياهو، حول الملف السوري.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن الخارجية الروسية ان "لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحثا مع نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن على خط الحدود مع إسرائيل، بما في ذلك تنفيذ معاهدة فك الاشتباك عام 1974".

وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، اسرائيل لبحث الملف السوري مع الجانب الاسرائيلي.

وجرت في الآونة الأخيرة سلسلة مباحثات ولقاءات بين المسؤولين الروس والإسرائيليين تركزت حول الوضع في جنوب غربي سوريا.

وتأتي زيارة لافروف لاسرائيل في ظل توتر على الحدود بين سورية وإسرائيل، حيث شنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية منها ايرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون، وسط تهديدات من قبل مسؤولين اسرائيليين بالتصدي لأي محاولة لانتهاك حدودها.

ودفعت الاحداث الميدانية في الجنوب السوري والعمليات العسكرية التي شنها الجيش النظامي منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.