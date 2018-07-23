هذا ما تضمنته مناشير طيران النظامي لمسلحي ريف درعا الغربي الاخبار المحلية شارك

ألقت مروحيات الجيش النظامي مناشير ورقية لمسلحي ريف درعا الغربي.

وتضمنت المناشير، بحسب مصادر مؤيدة، دعوة المسلحين إلى تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم. ويواصل الجيش النظامي حملته العسكرية، ضد ماتبقى من مناطق خاضعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد لاسيما درعا. وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية. سيريانيوز

2018-07-23 19:02:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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