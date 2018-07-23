منح رئيس اوسيتيا الجنوبية، يوم الاثنين، الرئيس بشار الأسد، وسام واتسامونغ، الذي يعد أعلى وسام في البلاد، وذلك عقب توقيع الرئيسين على معاهدة صداقة بين البلدين.

وذكر البيان الصادر عن رئاسة اوسيتيا الجنوبية كلمات بيبيلوف، جاء فيها "اسمحوا لي أن أمنحكم هذا الوسام تعبيرا عن امتنان شعب أوسيتيا الجنوبية لاعترافكم باستقلال جمهوريتنا".

ونوه بيبيلوف إلى أنه تم منح هذا الوسام لرؤساء فنزويلا هوغو تشافيز، ونيكاراغوا دانيل أورتيغا.

ومنح الأسد الرئيس بيبيلوف الوسام الأموي، والذي تمنحه سوريا للخدمة المتميزة في المجال العسكري أو المدني.

وتبادل الرئيسان الهدايا، حيث أهدى بيبيلوف الأسد سيفا قوقازيا من الحديد، وقدم الأسد لبيبيلوف فنجانا مصنوعا صناعة يدوية على الطراز السوري.

وزار رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، يوم الاثنين، سوريا ، حيث التقى الرئيس بشار الأسد، وذلك عقب يوم على توقيع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مشتركة بين البلدين.

وتم في ختام المباحثات التوقيع على معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين.

ووقع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم و وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية ديمتري نيكولايفيتش ميدوف ، يوم الأحد، اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتم في أيار الماضي، الاتفاق بين سوريا وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة.

وأثار اعتراف الحكومة السورية، بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية انتقادا أوروبيا وأمريكيا، لتصبح سوريا أول دولة عربية تعترف باستقلال هاتين الجمهوريتين