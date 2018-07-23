كشف مسؤول اسرائيلي، يوم الاثنين، ان بلاده رفضت عرضاً روسياً بإبقاء القوات الايرانية في سوريا على بعد 100 كم من الجولان المحتل، وذلك خلال لقاء جرى بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الإسرائيلي، لم تكشف عن هويته، أن نتنياهو قال للافروف ”لن نسمح للإيرانيين بترسيخ وجودهم حتى على بعد 100 كيلومتر من الحدود“.

وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، اسرائيل ، حيث بحث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا.

ودفعت الاحداث الميدانية في الجنوب السوري والعمليات العسكرية التي شنها الجيش النظامي منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

وأبلغت إسرائيل سوريا، عبر روسيا والولايات المتحدة، مؤخرا، أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير الجيش النظامي في المنطقة الفاصلة في الجولان، على خلفية تقدم الجيش النظامي في محافظة درعا.

وضمت إسرائيل لأراضيها عام 1981 الجزء الذي كانت تحتله من الجولان (حوالي 1200 كلم مربع، ولا يعترف المجتمع الدولي بالقرار الإسرائيلي هذا، ويعتبر الجولان جزء من الأراضي السورية.

وتمارس إسرائيل ضغوطات على روسيا من أجل العمل على إبعاد مقاتلين إيرانيين عن هضبة الجولان المحتلة، في حين تنفي إيران أي تواجد عسكري لها في المنطقة.

وتأتي زيارة لافروف لاسرائيل في ظل توتر على الحدود بين سورية وإسرائيل، حيث شنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية منها ايرانية في مناطق بسوريا، قتل فيها ضباط إيرانيون، وسط تهديدات من قبل مسؤولين اسرائيليين بالتصدي لأي محاولة لانتهاك حدودها.