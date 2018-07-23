أعلنت السلطات التركية ، يوم الأحد، عن تسيير الدورية الـ18 في منطقة منبج بريف حلب، بموجب اتفاق على "خريطة طريق" حول المدينة تم الاتفاق بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأفادت رئاسة الأركان التركية، في بيان لها، أن " عناصر من القوات التركية والأمريكية، سيرت الدورية المنسّقة المستقلة الـ18 على طول الخط الفاصل بين منطقتي عملية "درع الفرات" ومنبج، في سوريا".

وتجري القوات التركية والأمريكية دورياتها بشكل مستقل، لكن بالتنسيق بينهما.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت، في 18 حزيران ، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، الشهر الماضي، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.