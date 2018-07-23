أعلنت السلطات الأردنية، يوم الاثنين، ان المملكة استقبلت 422 سورياً من منظمة "الخوذ البيضاء"، وليس 827 كما أعلن سابقاً.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، محمد الكايد، في بيان، نشرته وكالات انباء، إن "٤٢٢ مواطنًا سوريًا دخلوا المملكة، لفترة انتقالية مدتها الأقصى ثلاثة أشهر، يتم خلالها إعادة توطينهم في دول غربية".

وأضاف أن "الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور هؤلاء المواطنين السوريين، بعد أن قدمت ثلاث دول غربية، هي بريطانيا وألمانيا وكندا تعهدًا خطيًا ملزمًا قانونيًا بإعادة توطينهم خلال فترة ثلاثة أشهر بسبب وجود خطر على حياتهم".

وتم منذ يومين إجلاء سوريين من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأسرهم إلى الأردن عبر إسرائيل ، كبادرة انسانية، حيث تحدثت مصادر اعلامية ان عدد الذين تم اجلائهم نحو 800 شخص.

وافقت فرنسا وكندا وبريطانيا والمانيا على استقبال عدد من مسعفي منظمة "الخوذ البيضاء"، بعدما تم إجلائهم من سوريا إلى إحدى الدول المجاورة، لتوفير الحماية لهم.

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية منذ ايام مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية لحمايتهم من الخطر، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

ودانت الحكومة السورية عملية إجلاء "الخوذ البيضاء" واعتبرتها عملية إجرامية نفذتها إسرائيل وأدواتها.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.