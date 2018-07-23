سقط قتلى وجرحى ، يوم الاثنين،جراء وقوع تفجيرات في ريفي حلب وادلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان سيارة مفخخة في ناحية اخترين بريف حلب الشمالي، ما اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

واشارت المصادر الى ان الانفجار وقع أمام مبنى "المجلس المحلي" التابع للمجموعات المسلحة في بلدة اخترين.

من جهة اخرى، اعلنت المصادر عن سقوط ضحايا بانفجار عبوة ناسفة في قرية باب ليمون شمال شرق بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الحر" المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الشرقي.

وتحدثت مصادر اخرى ان التفجير استهدف اجتماعاً لقادة "درع الفرات" في قرية باب ليمون القريبة من بلدة الراعي، ما ادى الى قتل وجرح العشرات.

وتشهد مناطق بريف حلب بشكل متكرر عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، منها ما استهدفت فصائل معارضة، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وفي حادثة اخرى، لفتت المصادر الى سقوط ضحايا بانفجار عبوة ناسفة على طريق أريحا - المسطومة جنوبي ادلب.

وأشارت مصادر اخرى الى ان التفجير اسفر عن مقتل مسلحين من "جبهة تحرير سوريا"، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة كانت تقلهم.

وتتعرض مناطق بمدينة ادلب وريفها في الفترة الاخيرة لسلسلة انفجارات واعتداءات منها ماطالت فصائل معارضة، فضلا عن عمليات قصف ، اسفرت عن سقوط ضحايا، في وقت تواردت أنباء عن نيّة الجيش النظامي التحضير لعملية عسكرية في ايلول المقبل، للسيطرة على المنطقة.