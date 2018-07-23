أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية" عن استعادتها السيطرة على 16 قرية بريف ير الزور الشرقي، كانت خاضعة تحت تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك في إطار حملة "عاصفة الجزيرة" لتحرير ماتبقى من مناطق تحت سيطرة التنظيم.

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واشار المركز الاعلامي لقوات "قسد""، في بيان، الى ان القوات حررت 16 قرية ومنها قرية حامليت – باب الخير – قرية البجاري – قرية عبود الجدعان – هبات النزال – ام غبرة – قرية عمر –وقرية الوليد وبئر العمران ، وعدة قرى ومزارع صغيرة أخرى .

وكانت قوات "قسد" حققت، في 5 الشهر الجاري، تقدماَ على الشريط الحدودي مع العراق بعد معارك مع "داعش"، عقب تحرير قريتي المدينة وقبر طه الحدوديتين.

ووصلت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤخرا ، إلى الحدود السورية العراقية، بعد معارك مع (داعش)، ضمن المرحلة الثانية لحملة "عاصفة الجزيرة".

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" (داعش) استعادت، الشهر الماضي، ريف الحسكة بالكامل من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، عقب تحرير بلدة الدشيشة التي كانت آخر معاقل التنظيم.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة،كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق، بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة،والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى.

وبات تنظيم "داعش" حالياً محاصر ضمن مساحة ضيقة ما بين الحدود السورية العراقية ، حيث يتمركز في نقاط متفرقة يتحصن فيها

ولايزال تنظيم "داعش" يحتفظ بجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن يكون له مقرات.