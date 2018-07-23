أعلن محافظ أربيل عاصمة كردستان العراق، نوزاد هادي، يوم الاثنين أن القوات الأمنية "الأسايش" قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مبنى المحافظة .

ونقلت وسائل إعلامية عن المحافظ قوله ان"موظفا مدنيا لقي مصرعه خلال عملية اقتحام مبنى المحافظة".

وذكرت شبكة "رووداو" ان "قوات الأمن تمكنت من تحرير موظف آخر احتجزه المسلحون كرهينة"، مشيرة الى أن " اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة".

ونفت الشبكة ما تناقلته وكالات إخبارية، بينها "رويترز"، حول تفجير انتحاري داخل مبنى محافظة أربيل، مؤكدة أن "القوات الأمنية قتلت المسلحين الثلاثة في العملية".

وقالت السلطات أنه تم التعرف على هوية المهاجمين، حيث تبين أن جميعهم من أربيل، ويرجح أنهم من أعضاء تنظيم "داعش" .

وكان مبنى محافظة أربيل تعرض مع بداية الدوام الرسمي صبيحة الاثنين، لاقتحام من قبل مسلحين تمكنوا من دخوله والتحصن داخله، فيما فرضت قوات الأسايش طوقا أمنيا على محيط المبنى، وتبادلت إطلاق النار مع المهاجمين.

ونشرت القوات الأمنية تعزيزات ومركبات مدرعة حول مبنى المحافظة الواقع في حي تجاري وسط العاصمة أربيل.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان قيادة عمليات بغداد عن إحباط 4 عمليات إرهابية "كادت تستهدف" العاصمة بغداد، واعتقال عناصر الخلايا المخططة لهذه العمليات.

ويشار إلى أن بغداد وعدد من المناطق العراقية الأخرى تشهد منذ أيام مظاهرات شعبية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

سيريانيوز