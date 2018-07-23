أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن افتتاح اول ممرين للاجئين السوريين القادمين من الأردن ولبنان.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس مركز إدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف قوله، خلال اجتماع بمقر التنسيق وزارتي الدفاع والخارجية لعودة اللاجئين السوريين، انه "سيتم فتح 3 مراكز للاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين وهم أبو الظهور والصالحية وتدمر، وسيتم تجهيزهم يوم 27 الشهر الجاري".

ويأتي ذلك عقب ساعات على مغادرة مئات النازحين السوريين، بلدة عرسال اللبنانية باتجاه منطقة القلمون الغربي في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها منذ نيسان الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم

ويستضيف لبنان والأردن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، ويشتكيان مرارا من استمرار وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولي البلدين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.