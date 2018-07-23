وافقت فرنسا، يوم الاثنين، على استقبال عدد من مسعفي منظمة "الخوذ البيضاء"، بعدما تم إجلائهم من سوريا إلى إحدى الدول المجاورة، لتوفير الحماية لهم.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية، إن بلاده "ستشارك في قبول عناصر "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم".

وجاءت موافقة فرنسا عقب يوم على استعداد ألمانيا استقبال عدد من عناصر "الخوذ البيضاء" لتوفير الحماية لهم بعدما جرى إنقاذهم وإجلائهم من منطقة الجنوب إلى إحدى الدول المجاورة لسوريا.

وتم منذ يومين إجلاء نحو 800 من أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" وأسرهم إلى الأردن عبر إسرائيل ، كبادرة انسانية،

وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية من ايام مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية لحمايتهم من الخطر، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

ودانت الحكومة السورية عملية إجلاء "الخوذ البيضاء" واعتبرتها عملية إجرامية نفذتها إسرائيل وأدواتها.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.