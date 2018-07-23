لقي شخصين اثنين حتفهما وأصيب 14 آخرون عندما فتح مسلح النار على المارة، مساء الأحد، على رواد مطعم شرقي تورنتو كبرى مدن كندا.

ونقلت وكالات أنباء، عن قائد الشرطة المحلية ،قوله بأن "القتيل الثاني هو امرأة شابة، وأن شابة أخرى في حالة حرجة بعد تعرضها للإصابة".

وأضاف أن "المعلومات حول حالة بقية الجرحى ما زالت غير متوفرة وأنه من السابق لأوانه الحكم ما إذا كان الهجوم ذا دوافع إرهابية أم لا".

وأوضحت الشرطة، أن الهجوم نفذ مساء الأحد، في محلة تعرف بالمحلة اليونانية وأن أحد القتلى منفذ الهجوم.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية، أن رجلا فتح النار على المارة في أحد شوارع منطقة غريكتاون في المدينة وأسقط 9 جرحى، قبل أن يقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وذكر شهود على الحادث، أن "المسلح قام بإطلاق النار على رجال الشرطة، الذين وصلوا إلى مكان الحادث، قبيل إقدامه على الانتحار.

وحسب أقوال الشهود ، فإن المهاجم رجل وكان يرتدي زي أسود اللون وأنه أطلق على الأقل 20 طلقة خلال الهجوم.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي تفاصيل عن الحادث أو هوية الجاني، إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة.

ويشار إلى أن شرطة تورونتو نشرت مؤخرا عشرات العناصر الإضافيين لمواجهة طفرة الزيادة في عدد حوادث العنف المسلح التي تشهدها المدينة.

ويذكر أنه في نيسان الماضي، لقي 10 أشخاص مصرهم في تورنتو أيضا في حادث دهس نفذتها امرأة.