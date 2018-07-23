اكتفى مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي في جولته الأميركية التحضيرية للموسم المقبل، وهذه المرة سلبا امام سان خوسيه اورثكوايكس على ملعب "ليفايس ستاديوم" في سانتا كلارا (كاليفورنيا).

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وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو استهل جولته الأميركية الخميس في فينيكس (اريزونا) بالتعادل مع كلوب اميركا المكسيكي 1-1 في مباراة تخلف خلالها حتى الدقيقة 78 قبل أن ينقذه الإسباني خوانا ماتا.



واستعاد "الشياطين الحمر" خدمات نجمهم التشيلي اليكسيس سانشيس بعدما غاب عن لقاء كلوب اميركا بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة، على خلفية الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ بالسجن لمدة 16 شهرا بسبب التهرب الضريبي في اسبانيا.



وكان اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي أفضل لاعبي وصيف بطل الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت وسط ظروف مناخية صعبة بسبب الحرارة المرتفعة، إلا أن جهوده لم تكن كافية لمنح الفوز لفريقه الذي خسر الاكوادوري انطونيو فالنسيا بعد 10 دقائق على البداية بسبب اصابة في ربلة الساق.



ويخوض يونايتد ثلاث مباريات أخرى في جولته الأميركية وتدخل ضمن كأس الأبطال الدولية الودية، حيث يلتقي ميلان الايطالي (26 الحالي) ومواطنه ليفربول (29 منه) وريال مدريد الاسباني (1 اب)، ثم يعود الى أوروبا لمواجهة بايرن ميونيخ الالماني في اليانز ارينا (5 اب)، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الممتاز ضد ليستر سيتي في 10 اب.