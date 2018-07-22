أدت موجة الحر التي ضربت أغلب المدن اليابانية هذا الشهر، إلى مقتل 15 شخص فيما تم نقل أكثر من 12 ألف شخص إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية.

وأفادت وكالات أنباء، أنه توفي 12 شخصا بسبب ضربات الشمس في الأسبوع الثاني من تموز الجاري، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم في الأسبوع الأول، حسب البيانات الرسمية.

كما تمّ نقل أكثر من 12 ألف شخص إلى المستشفيات، وفقاً لما أعلنت عنه وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، اليوم الأحد ستتجاوز 35 درجة مئوية في 233 نقطة مراقبة في أنحاء البلاد بعد الظهر.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في مناطق الجزيرة الرئيسية في اليابان.

وقالت الوكالة أن "مخاطر الإصابة بضربات الشمس مرتفعة جدا" داعية "المواطنين إلى شرب الماء واستخدام الستائر ومكيفات الهواء".

وأوعزت وزارة التعليم للمدارس بتأجيل أي نشاطات خارجية في الأيام الحارة، خاصة وأن طفلا في السادسة من العمر توفي الأسبوع الماضي بعد إصابته بضربة شمس أثناء القيام بنشاط خارج المدرسة.

ويشار إلى أنه بلغت درجة الحرارة 39.8 مئوية في مدينة غوجو وسط البلاد بعد ظهر الأحد، بينما تجاوزت في بعض أنحاء ​طوكيو​ 37 درجة مئوية.

سيريانيوز



