تعرض يوم الاحد، اقليم كرمنشاه غرب ايران الى زلزال مدمر بقوة 5.9 درجة، ادى الى اصابة 156 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية في غرب ايران.

وقال التلفزيون الرسمي الايراني ان 156 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة، ولحق الدمار بـ 54 وحدة سكنية بالكامل، كما شهدت 15 قرية انقطاعا للتيار الكهربائي بعد تضرر أسلاك الشبكة الناقلة.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه الغربي هوشانغ بازواند "تلقينا تقارير عن سقوط عشرات الجرحى، وتعمل فرق الإنقاذ على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم".

بدورها، افادت وسائل إعلام محلية، إلى أن الزلزالين الأولين ألحقا أضرارا بمبان في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني مرتضى سليمي قوله: "تشير التقارير إلى انهيار عدد من الأبنية والجدران، لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة".

وكانت ايران تعرضت في تشرين الاول الماضي، الى زلزال قوته 7.3 ، وأسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.

وشهدت ايران مؤخرا وقوع عدة زلازل أدت إلى وقوع عدداً من الضحايا و تدمير بالمباني، كان آخرها زلزال ضرب محافظة كيلان الشمالية بقوة 4,8 درجة على مقياس ريختر في كانون الأول الماضي، أدى إلى إصابة عشرات الاشخاص.

وتقع إيران على تقاطع تصدعات رئيسية، وشهدت عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية، من بينها زلزال بقوة 6.6 درجة عام 2003 سوّى مدينة "بم" في الجنوب الشرقي بالأرض، وحصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص.

سيريانيوز