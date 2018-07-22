كشفت تسريبات أن شركة بلاك بيري الكندية تطور نسخة لايت من هاتفها الجديد، والتي تطلق عليها الاسم الرمزى "لونا".

وعرض المسرب الشهير "إيفان بلاس عبر حسابه على "تويتر" صورة للهاتف الجديد، والتي تظهر التصميم الخلفي للهاتف الذكي، والذى يشبه إلى حد كبير هاتف KEY2 مع كاميرا مزدوجة، ولكن مع وجود إطار باللون الأحمر حول الهاتف.

ويظهر من الصورة أيضًا أن هاتفي KEY2 Lite وKEY2 لهما نفس الحجم والشكل، لذا يجب أن يضم الجهاز القادم على شاشة 4.5 بوصة في أعلى لوحة مفاتيح الأجهزة، جنبا إلى جنب ذاكرة وصول عشوائي أقل من الـ6 جيجابايت الموجودة بهاتف KEY2، ومن المتوقع أن يختلف المعالج ودقة العرض والذاكرة الداخلية.

وتوقع المسرب الشهير أن يتمتع هاتف بلاك بيري الجديد بمواصفات متوسطة وسعر مناسب، فالنسخ اللايت من الهواتف الذكية تأتى دائمًا بمواصفات متدنية وأسعار أقل مقارنة بنسختها العادية.

وتشير التوقعات الى ان النسخة الجديدة من الهاتف KEY2 Lite قد تأتي ايضاً باللونين الازرق و النحاسي بعد أن ظهرت نسخة منه باللون الأسود والاحمر.

سيريانيوز