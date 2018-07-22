وقعت مجموعة "وول مارت" مالكة أكبر متاجر لبيع التجزئة في الولايات المتحدة، اتفاقية شراكة مع عملاق أنظمة التشغيل "مايكروسوفت" والتي تسمح لها بالاستفادة من الخدمات السحابية الخاصة بالشركة، حيث ستستمر هذه الشراكة لمدة 5 سنوات على الأقل وفقا للاتفاق.

وبحسب موقع The verge الأمريكي، من المنتظر أن توفر مايكروسوفت خدمات سحابةAzure، وكذلك مايكروسوفت 365، بالإضافة إلى خدمات تقنية عديدة خاصة بتعلم الآلة والذكاء الاصطناعى وخدمات قواعد البيانات، وهو ما من شأنه أن يمثل ضغطا على شركة أمازون، خاصة أن "وول مارت" هى المنافس الأبرز لها فى الولايات المتحدة، وكما هو الحال مع خدمات مايكروسوفت السحابية المنافسة لخدمات أمازون.

وعلى جانب آخر، فإن هذه الشركات ستساعد مايكروسوفت على الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية بشكل غير مباشر، حيث بإمكانها تطوير تقنيات الدفع وتشغيلها مع وول مارت، وهو الأمر الذى تحدثت العديد من التقارير حوله خلال الفترة الماضية، كما أن وول مارت ستستفيد من العديد من التقنيات الفريدة دون الحاجة لتطوير قسم خاص للتقنية فى شركتها.

سيريانيوز