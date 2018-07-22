أزاحت شركة "رولز رويس" الستار عن معلومات جديدة بشأن خططها اطلاق سيارة اجرة طائرة، تتسع لخمسة أشخاص، حيث تسعى الشرطة لإطلاق سيارتها الطائرة في العام القادم.

وأعلنت "رولز رويس" عن الجدول الزمني لاطلاق السيارة الطائرة خلال عرض رئيسي في معرض فارنبورو للطيران فى هامبشاير، حيث تتوقع الشركة أن تصبح سيارة الأجرة جاهزة للعمل خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ونقل موقع Phys.org عن الشركة قولها أن الملايين من الناس شاركوا في تطوير السيارة، وهو الأمر الذى كلف شركة رولز رويس "الملايين من الجنيهات".

وستكون السيارة الكهربائية الهجينة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، متخطية الحاجة إلى المدرج.

وتقول شركة رولز رويس إن طائرتها ستنقل خمسة ركاب بسرعات تصل إلى 250 ميل فى الساعة (402 كم / ساعة) بحد أقصى يبلغ 500 ميل (800 كيلومتر).

وأفشت الشركة بمزيد من التفاصيل عن منتجها الجديد، خلال العرض التقديمي، إذ تعتقد رولز رويس أن سيارات الأجرة الطائرة ستحدث ثورة في طريقة سفر الناس.

وقال روب واتسون، رئيس الفريق الكهربائي لشركة رولز-رويس ، خلال الكلمة الرئيسية: "في هذا السوق، سترى شيئًا مثل هذه السيارة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وسنعرض النظام في غضون عامين، وفى نهاية العام المقبل سنكون جاهزين للطيران ".

سيريانيوز