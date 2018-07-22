نشرت وكالة "اسوشيتد برس" بيانات تفيد بأن شركة "تويتر" علقت ما لا يقل عن 58 مليون حساب مجهول لمستخدمين فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، يأتي ذلك بعد تأثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 بسبب جهود التضليل الروسية، التي انتشرت باستخدام الشبكات الاجتماعية، بما فى ذلك تويتر.

ويسلط الرقم الأخير الضوء على هجوم الشبكة الاجتماعية المتجدد على الحسابات المشبوهة، وقد أعرب المستثمرون في السابق عن قلقهم من أن تعليق الحسابات الضارة قد يؤثر على نمو المستخدمين على المنصة.

وأكد "تويتر" الأسبوع الماضي أن الأرقام الصادرة عن صحيفة واشنطن بوست التي أفادت أن الموقع قد علق 70 مليون حساب بين أيار وحزيران.

وتحاول "تويتر" تحسين "جودة المعلومات" في خدمتها، لمواجهة الحسابات المزيفة، والبوستات، والتضليل، وغيرها من الحوادث الخبيثة، والذى كان متفشيًا على تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

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