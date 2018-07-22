تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية، يوم الأحد، لهجوم من طائرات إسرائيلية، على أحد المواقع التابعة لوزارة الدفاع في مصياف بريف حماه وسط سوريا، مسببةً أضراراً مادية وسط أنباء عن وقوع إصابات.

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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري أن "أحد مواقعنا العسكرية في مصياف تعرض لعدوان جوي إسرائيلي للتغطية على انهيار التنظيمات المسلحة في ريفي درعا والقنيطرة"، مشيراً إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات". وفي السياق، ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن سلسلة انفجارات وقعت في محيط معامل الدفاع بمنطقة الزاوي قرب مدينة مصياف بريف حماة الغربي شمالي غرب سوريا. بدوره، قال مصدر ميداني، في تصريحات للوكالة أن "الانفجارات نجمت عن صواريخ موجهة أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء منطقة البقاع اللبنانية". كما أفاد مصدر في مؤسسة معامل الدفاع لـ "سبوتنيك" أن "الاستهداف طال أحد المباني الصغيرة في الموقع، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح تم نقلهم إلى مشفى مصياف الوطني، بالإضافة إلى أضرار مادية في الموقع المستهدف". من جهتهم، أكد نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "طائرات إسرائيلية استهدفت مناطق عسكرية في مصياف داخل ريف حماة"، وتداولوا صورا وفيديو قالوا إنها للمنطقة المستهدفة.

كما أشارت وسائل إعلامية لبنانية، نقلاً عن مصادر ميدانية، إلى أن "سرب من 4 طائرات إسرائيلية حوالي الساعة 19.17 استهداف موقع للأبحاث العلميه في مصياف".

وأضافت المصادر أن "محاولة استهداف الموقع العلمي في مصياف تم من أجواء بلدة الهرمل اللبنانيه"، مشيرة إلى أن "الطائرات أطلقت 4 صواريخ وهي منكفئة بعد رصدها من الرادارات السورية".

وتابعت أن "الدفاعات الجويه السورية أسقطت 3 صواريخ وسقط الرابع قرب موقع البحث العلمي في مصياف".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على تصدي الدفاعات الجوية السورية، لهجمات صاروخية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص وسط سوريا، وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء، حيث أدت الهجمات إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

ورفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

سيريانيوز