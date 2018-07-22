وقع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم و وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية ديمتري نيكولايفيتش ميدوف ، يوم الأحد، اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المعلم وميدوف عقدا لقاء ظهر اليوم، وعقب اللقاء وقع الجانبان "على اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية".

وأضافت أن اللقاء بحث "أهمية الانطلاق بتطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في مختلف المجالات".

وأكد المعلم أن "هذه الزيارة تظهر اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وهو ما سيتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يشكل إطارا مهما لعلاقاتهما وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وعرض المعلم تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الإرهاب وداعميه".

من جهته، قال وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية أن ديمتري نيكولايفيتش ميدوف، أن قيادة أوسيتيا الجنوبية تعرب "عن الشكر والتقدير لموقف الجمهورية العربية السورية من مسألة الاعتراف بجمهورية أوسيتيا الجنوبية"، مؤكدا "رغبة الجانب الأوسيتي بتطوير العلاقات مع سوريا على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية".

وشدد وزير خارجية أوسيتيا على "تضامن بلاده مع صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن ضد سوريا بهدف الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها"، متمنيا عودة السلام والاستقرار إلى كل أرجاء سوريا لاستعادة دورها الحضاري في المنطقة والعالم.

وكان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، أعلن في أيار الماضي، أنه "تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة".

وأثار اعتراف الحكومة السورية، بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية انتقادا أوروبيا وأمريكيا، لتصبح سوريا أول دولة عربية تعترف باستقلال هاتين الجمهوريتين.

وأعلنت جورجيا، أيار الماضي، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، على خلفية اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وكانت روسيا اعترفت باستقلال جمهوريتي أبخازيا أوسيتيا الجنوبية في 26 آب من العام 2008، وبالإضافة إلى روسيا اعترف باستقلال أبخازيا كل من نيكاراغوا، وفنزويلا، وناورو.

يشار إلى أن عدة دول عربية وأجنبية أغلقت سفاراتها منذ 2012 في دمشق، كما أعلنت عن إجلاء رعاياها على خلفية اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.

سيريانيوز