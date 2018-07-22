أبدت ألمانيا، يوم الأحد، استعدادها استقبال عدد من عناصر "الخوذ البيضاء" لتوفير الحماية لهم بعدما جرى إنقاذهم وإجلائهم من منطقة الجنوب إلى إحدى الدول المجاورة لسوريا.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس،في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية، ان "كثير من أعضاء يواجهون حاليا خطرا على حياتهم في ظل الزحف العسكري للنظام".

واشار الوزير ماس الى ان منظمة " الخوذ البيضاء" أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية النزاع السوري"، ودفعت حياتها ثمنًا لانقاذ المدنيين، وما قامت به المنظمة يستحق الاعجاب وكل التقدير".

ولم يحدد الوزير ماس عدد العناصر التابعين للمنظمة التي تنوي بلاده استقبالهم، لكن صحيفة (بيلد) نقلت مصادر رفيعة لم تمسها إن ألمانيا قررت استقبال 50 شخصا من أعضاء هذه المنظمة.

وقامت إسرائيل بنقل المئات من السوريين الذين يعملون لدى منظمة "الخوذ البيضاء" المعروفة باسم "الدفاع المدني السوري"، في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة، من سوريا إلى الأردن، كبادرة إنسانية، وذلك عقب مباحثات دولية بشأن مصيرهم وامكانية اجلائهم الى دول أجنبية.

وشن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في الجنوب السوري، تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة ، حيث اضطر العديد من مسلحي درعا لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس، أما القنيطرة فتم التوصل لاتفاق تسوية بشأنها بعدما شهدت حملة عسكرية.

واجرت الولايات المتحدة الأمريكية من ايام مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية لحمايتهم من الخطر، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.