فاز بايرن ميونيخ بطل المانيا على باريس سان جرمان بطل فرنسا 3-1 في مباراة ودية في كرة القدم في كلاغنفورت (النمسا)، في مواجهة شارك فيها الحارس الايطالي العملاق جانلويجي بوفون مع الفريق الباريسي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وافتتح سان جرمان الذي غاب عنه نجومه الذين شاركوا في مونديال روسيا، التسجيل عن طريق الاميركي تيموثي وياه (18 عاما) نجل الرئيس الليبيري والنجم السابق جورج وياه (31).



لكن الفريق البافاري الذي غاب عنه ايضا نجوم منتخب المانيا، تفوق في الشوط الثاني ورد بثلاثية حملت توقيع الاسباني خافي مارتينيز برأسية (60)، لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس من ضربة حرة خادعة (68) والمهاجم الهولندي اليافع جوشوا زيركزي (78).



واستبدل المدرب الالماني توماس توخيل حارسه الجديد بوفون (40 عاما) القادم من يوفنتوس الايطالي عندما كانت النتيجة 1-1.



بدوره، حقق المدرب المرواتي نيكو كوفاتش نجاحه الاول مع بايرن بعد حلوله بدلا من المخضرم يوب هاينكس.



ودفع كوفاتش بتشكيلة فيها الكثير من وجوه الخبرة على غرار الفرنسي فرانك ريبيري، الهولندي ارين روبن، مارتينيز، البرازيلي رافينيا، الاسباني خوان برنات وساندرو فاغنر.



من جهته، فضل توخيل التعويل على لاعبين يافعين واسماء مغمورة من الفريق الرديف لسان جرمان، على غرار المدافع ارثر زاغر (16 عاما).



وصنع لاعبو سان جرمان عدة فرص في الشوط الاول، لكنهم اظهروا قلة خبرتهم وقدراتهم الجسدية في الثاني.



ويتابع بايرن تحضيراته للموسم المقبل بمواجهة يوفنتوس الايطالي في 26 تموز ثم مانشستر سيتي الانكليزي في 29 منه ومانشستر يونايتد الانكليزي في 5 آب المقبل.



أما سان جرمان فيقابل ارسنال الانكليزي ومدربه السباق الاسباني اوناي ايمري في 28 تموز، ثم اتلتيكو مدريد الاسباني في 30 منه.