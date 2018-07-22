أ حرز لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة الوثب العالي في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

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وجاء غزال ثالثا بعد وثبه 227 سم متأخرا عن المركز الثاني الذي حققه لاعب صيني بفارق 3 سنتيمترات بينما ذهب المركز الأول للاعب روسي بعد وثبه 240 سم.

ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس اتحاد ألعاب القوى فياض بكور قوله "إن لاعب منتخبنا غزال استطاع تحقيق النقاط المؤهلة إلى اللقاء الأخير ضمن سلسلة الدوري الماسي الذي سيقام في بروكسل".

واشار الى أن هذه المشاركة تأتي تحضيرا للمحطة الأهم وهي الدورة الآسيوية التي ستقام في اندونيسيا الشهر المقبل.

وأضاف بكور: ستكون هناك فرصة كبيرة لغزال لتحقيق ميدالية ذهبية في الدورة الآسيوية ولا سيما أن منافسه القطري معتز برشم أنهى موسمه لخضوعه لعمل جراحي بعد تعرضه للإصابة في لقاءات الدوري الماسي.

وكان غزال حقق الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في مدينة تارغوانا الاسبانية مؤخرا بعد وثبه 228 سم.