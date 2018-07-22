سقط ضحايا من المدنيين، يوم السبت، جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، على ريف البوكمال بدير الزور.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر أهلية قولها ان "طيران التحالف استهدف بغارة جوية مجموعة من المدنيين الفارين من بلدة السوسة بريف البوكمال باتجاه البادية هربا من القصف الجوي العشوائي للتحالف ومن تنظيم “داعش” الذي يسيطر على البلدة ما تسبب بمقتل وجرح العديد منهم".

ولم يعلق التحالف الدولي حتى الان على مجريات الحادثة.

ووقعت حادثة مماثلة منذ اقل من اسبوع، حيث شن طيران التحالف الدولي، غارات جوية على ريف البوكمال بدير الزور.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

ويشن التحالف غارات بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في مناطق بدير الزور والرقة، اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ، حيث أقر التحالف، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014.