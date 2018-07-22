قامت إسرائيل بنقل المئات من السوريين الذين يعملون لدى منظمة "الخوذ البيضاء" المعروفة باسم "الدفاع المدني السوري"، في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة، من سوريا إلى الأردن، كبادرة إنسانية، وذلك عقب مباحثات دولية بشأن مصيرهم وامكانية اجلائهم الى دول أجنبية.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على (تويتر)، ان "الجيش الإسرائيلي استكمل خلال الساعات الأخيرة جهد إنساني لإنقاذ نشطاء في منظمة سورية وذويهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وذلك بعد ان كانوا تحت تهديد فوري لحياتهم".

واشار أدرعي الى ان " إن عملية الإجلاء جاءت استجابة لطلب من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في بادرة إنسانية استثنائية بعد أن كانت حياة هؤلاء معرضة للخطر، وتم نقلهم إلى دول مجاورة"

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إن بلاده "سمحت للأمم المتحدة بتنظيم دخول وعبور 800 سوري يعملون في (الخوذ البيضاء) بمناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السورية ".

واضاف المتحدث ”جاء إذن الحكومة بعد أن قدمت ثلاث دول غربية، بريطانيا وألمانيا وكندا، تعهدا خطيا ملزما قانونيا، بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة في دول غربية بسبب وجود خطر على حياتهم".

واجرت الولايات المتحدة الأمريكية من ايام مباحثات مع حلفائها الغربيين بخصوص مصير المتطوعين التابعين لمنظمة "الخوذ البيضاء"، وإمكانية اجلائهم الى دول غربية، لاسيما بعدما استعاد الجيش النظامي مساحات واسعة من الأراضي من قبضة مجموعات مسلحة معارضة.

يشار الى أن دمشق وموسكو كانتا قد وجهتا اتهامات لمنظمة "الخوذ البيضاء" بدعم الإرهابيين في سوريا، وبمشاركتها في إعداد "تمثيليات" لحالات استخدام السلاح الكيميائي المزعومة، التي اتهمت واشنطن السلطات في دمشق بالوقوف وراءها واتخذتها ذريعة لشن ضربات ضد القوات السورية.