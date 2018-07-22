أفادت وكالة (نوفوستي)، نقلا عن مصدر مطلع، بان النظام السوري وافق على المشاركة في لقاء سوتشي المقبل بصيغة أستانا، الذي من المقرر عقده أواخر الشهر الجاري، حول تسوية الأزمة السورية.

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وأشار المصدر الى ان ا"لحكومة السورية ستشارك في لقاء سوتشي ،الذي من المقرر انعقاده في الثلاثين من الشهر الجاري، بالوفد الذي مثلها في لقاءات أستانا وسوتشي السابقة".

وضم وفد النظام السوري في اللقاءات الأخيرة بسوتشي وأستانا كلا من مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي ترأس الفريق الحكومي، ومستشار وزير الخارجية ، أحمد عرنوس، والسفير السوري في موسكو، رياض حداد، وعضو مجلس الشعب المحامي، أحمد الكزبري، والدبلوماسيين حيدر علي أحمد، وأسامة علي، وعضو مكتب وزير الخارجية، وأمجد عيسى، إضافة إلى ضابط أمن وضابطين يمثلان المؤسسة العسكرية السورية.

وأعلنت الخارجية الروسية مؤخراً أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا سينعقد في سوشي الروسية.