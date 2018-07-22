أعلن الجيش الروسي، يوم الأحد، أنه تمكن من إسقاط طائرتين بلا طيار مجهولتين حاولتا شن هجوم على قاعدة تابعة له في سوريا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الجيش الروسي قوله ان " الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال اليومين الماضيين طائرتين بلا طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب من قاعدة حميميم بسوريا".

وأشار الجيش الروسي إلى ان "الهجومين لم يسفرا عن خسائر أو أضرار وأن القاعدة تعمل بشكل طبيعي".

وسبق للجيش الروسي أن أسقط، خلال الفترة الماضي، عدد من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية، حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم في سوريا.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري، من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين، فيما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.