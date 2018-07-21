أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا، الأزمة السورية وسبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "لافروف ناقش مع نظيره الأمريكي بومبيو عددا من الملفات والمسائل المتعلقة بين البلدين وفي مقدمتها سبل التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية ".

وأشارت الوزارة إلى أن "الاتصال تم بين الوزيرين بطلب من الجانب الأمريكي".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، الجمعة، أن روسيا وفرنسا أكدتا في بيان مشترك، عزمهما تقديم مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً إنسانية سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات أممية ودولية بإفساح المجال بإدخال مساعدات للمحتاجين.

سيريانيوز