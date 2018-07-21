أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم السبت، مباحثات هاتفية، تركزت على الملف الانساني الخاص بسوريا.

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واشار الكرملين، في بيان، نشرته وكالات انباء، الى ان بوتين وماكرون ناقشا "عددا من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على البعد الإنسانية للتسوية في سوريا، وتنفيذ مبادرة مساعدة سكان الغوطة الشرقية".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، امس الجمعة، ان روسيا وفرنسا أكدتا في بيان مشترك، عزمهما تقديم مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وتم في 22 اذار الماضي، إجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم ، الرافضين للتسوية، باتجاه الشمال السوري، بموجب اتفاق، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي وحصاراً دام لعدة سنوات.

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً انسانياً سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات اممية ودولية بافساح المجال بادخال مساعدات للمحتاجين.