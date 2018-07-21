قامت روسيا، يوم السبت، بتسهيل إيصال مساعدات إنسانية مقدمة من فرنسا، الى سكان منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي استعادها الجيش النظامي.

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وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن "طيران النقل العسكري الروسي، أوصل 44 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من فرنسا إلى منطقة الغوطة".

وتشمل المساعدات التي سيتم توزيعها على المدنيين السوريين، الأدوية والمستلزمات الطبية، والملابس والخيام والمعدات الطبية وغير ذلك من مستلزمات صحية أساسية.

وسيقوم مركز المصالحة الروسية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، بتوزيع الأدوية والمواد الطبية على سكان الغوطة الشرقية ومدينة دوما لتستخدم في حالات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، حيث يوجد نقص كبير وحاجة ماسة للمواد الطبية الأساسية.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في وقت سابق السبت، مباحثات هاتفية، تركزت حول الملف الانساني الخاص بسوريا، وتنفيذ مبادرة مساعدة سكان الغوطة الشرقية.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت، امس الجمعة، ان روسيا وفرنسا أكدتا في بيان مشترك، عزمهما تقديم مساعدات إنسانية لسكان منطقة الغوطة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وتم في 22 اذار الماضي، إجلاء مسلحي الغوطة مع عوائلهم ، الرافضين للتسوية، باتجاه الشمال السوري، بموجب اتفاق، عقب حملات عسكرية شنها الجيش النظامي على المنطقة، بدعم من الطيران الروسي وحصاراً دام لعدة سنوات.

وتعيش العديد من المناطق السورية أوضاعاً انسانياً سيئة، نتيجة الحصار والعمليات العسكرية والعنف، وسط مطالبات من قبل منظمات اممية ودولية بافساح المجال بادخال مساعدات للمحتاجين.