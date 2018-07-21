تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل إجراء تعديلات على شروط مسابقات واختبارات و إعلانات التوظيف ، حيث تضمنت ابرزها حجز نسبة 15% للمسرحين من الخدمة الالزامية.

وكشف مصادر خاصة لصحيفة (الوطن أون لاين) المحلية، أن "هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة النظر بإجراءات وشروط المسابقات والاختبارات في الإعلان عن المسابقات بالوظيفة العامة".

وتضمنت اهم التعديلات، بحسب المصادر ، "حجز نسبة 15 بالمئة من أعداد الناجحين في المسابقات للمسرحين من الخدمة الإلزامية وإعطائهم 10 علامات تثقيل بغض النظر عن تاريخ تسجيلهم في مكتب العمل في الوزارة".

وشملت التعديلات ايضا "درجة الامتحانات الكتابية في المسابقات لتصبح 80 درجة بدلا من 70 درجة، بحسب المصادر".

ومن المتوقع حسب المصدر أن يصدر التعديل النهائي للدراسة خلال أسبوع.

وتعتمد الوزارات و الدوائر الحكومية في الدولة نظام المسابقات و الاختبارات الشفهية و الكتابية يتمكن من خلالها الفائز من الحصول على وظيفة في حين تعطى أولوية التوظيف لذوي الشهداء .

وتراجعت فرص العمل في سوريا عموما خلال سنوات الأزمة مع ارتفاع نسبة البطالة.

ورغم انه لا يوجد إحصاءات دقيقة حول النسبة الفعلية للبطالة في سوريا اليوم، إلا أن بعض مراكز الدراسات الإقليمية حددت نسبة البطالة بـ 56% و 70% في أواسط الشباب ، بعدما أن كانت حوالي 14% قبل الأزمة ( 2010).

سيريانيوز