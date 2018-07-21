أفادت وكالة (سانا)، يوم السبت، بأنه تم إجلاء أكثر من 200 مسلح مع عائلانهم، الرافضين للتسوية، من درعا الشمالي، باتجاه الشمال السوري، في عملية جرت تزامناَ مع تنفيذ اتفاق التسوية الخاص بالقنيطرة

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وذكرت الوكالة انه جرى " إخراج 10 حافلات تقل 250 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدة محجة بالريف الشمالي ونقلهم إلى شمال سوريا".

واشارت الوكالة الى ان “الجهات المعنية ستعمل على تسوية أوضاع الراغبين بالتسوية تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية وباقي مؤسسات الدولة إلى البلدة”.

وتم في الـ 15 من الشهر الجاري إخراج 10 حافلات من منطقة درعا البلد باتجاه شمال سوريا، وعلى متنها 407 من المسلحين وعائلاتهم .

ويأتي ذلك مع تواصل التحضيرات لإجلاء الدفعة الثانية من المسلحين الرافضين للتسوية من ريف القنيطرة، باتجاه الشمال السوري.

وجاءت عمليات التسوية في الجنوب عقب شن الجيش النظامي عملية عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، بدرعا والقنيطرة، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من فصائل معارضة.